Министерка Вуйович нащивела Коцур

КОЦУР – Министерка защити животного стредку Ирена Вуйович обишла всоботу роботи котри Явне комуналне подприємство „Комуналєц” з Вербасу започало на дзивей депониї у Коцуре. У општини Вербас буду розчисцени штири дзиви депониї, за цо Министерство защити животного стредку видвоєло скоро 1,1 милион динари, з обовязку Општини Вербас же би обезпечела додатни 270.000 динари.

По словох министерки Вуйович, така акция ше окончує ширцом Сербиї, понеже спрам проєкту Министерства защити животного стредку, у 43 општинох и городох буду розчисцени 500 депониї. Дзива депония у Коцуре розчисцована вецей раз, а нїяк же би даєдни жителє похопели же би тоти поверхносци требали остац розчисцени, гварела министерка. З тей нагоди апеловали на шицких жительох ширцом Сербиї, на нєодвичательних поєдинцох и привреду же би одпад ношели на городски депониї, понеже у Вербаше постої городска депония котра може прияц шицок тот одпад.

Зоз розчисцованьом депонийох злєпшує ше квалитет жеми, воздуху и води, додала министерка, а циль же би ше ширцом Сербиї у наиходзацих рокох розчисцело шицки 3.500 депониї. Министерка Вуйович апеловала и на комунални инспекциї же би дошлїдно запровадзовали закон, подняли и каребни мири кед то нєобходне, як и же би защицели поверхносци з оградзованьом, поставяньом видео надпатрунка, лєбо з полєшованьом.

Министерку Вуйович у Коцуре, попри анґажованих роботнїкох ЯКП „Комуналєц”, дочекали и предсидатель Општини Вербас Предраґ Роєвич, заменїца предсидателя Тияна Алексич, члени Општинскей ради Ивор Лукин и Срдян Станич, и директор ЯКП „Комуналєц” Иґор Шкундрич.

После нащиви Коцуру, министерка Вуйович обишла и Централни пречисцовач за преробок одрутних водох у Вербаше.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)