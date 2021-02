Министерка Чомич нащивела Национални совит Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Министерка Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Ґордана Чомич зоз сотруднїками, медзи хторима и державни секретар Олена Папуґа, вчера нащивела шедзиско Националного совиту рускей националней меншини у Руским Керестуре. Нащива витворена у рамикох министеркового обиходзеня шицких националних совитох у Сербиї же би ше упознала зоз їх роботу и проблемами.

О шицким тим з министерку бешедовали и представителє нашого НС на чолє зоз предсидательом Бориславом Сакачом и предсидательом ВО НС Жельком Ковачом, як и предсидателька Одбора за службене хаснованє язика и писма, Олена Папуґа, место предсидательки Одбору за образованє Меланиї Римар бешедовала Таня Арва Планчак, спред Одбора за културу Микола Шанта и Одбору за информованє Яким Винаї.

У отвореней и конструктивней атмосфери вони винєсли найзначнєйши почежкосци зоз хторима ше НС и припаднїки нашей заєднїци стретаю у тих штирох обласцох зоз хторима ше чува национални идентитет, а тиж и о демоґрафскей и економскей ситуациї хтора трапи и меншини, як и векшински народ.

Министерка поважно вислухала и одвитовала на питаня хтори єй поставени, и у своїх одвитох акцентовала дружетвени диялоґ як єден з методох ришованя шицких начишлєних проблемох. Вона тиж поинформовала членох нашого Совиту о крочайох котри пребера єй министерство у найактуалнйєших питаньох, а єдно з нїх то и тогорочни попис жительства, потим финансованє националних совитох за хтори виборене же би того року остало на прешлорочним уровню и друге.

Стретнуце з министерку отримане у Школи Петро Кузмяк дзе госцох привитала о. д. директорка Наталия Будински, и понукла их зоз традицийнима рускима єдлами, а присутни бул и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич. Вони госцох перше дочекали у школским будинку Замок дзе и шедзиско нашого НС, та нєформално було бешеди и о потреби велькей обнови того важного обєкту.

