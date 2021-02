Министерка Чомич на пияток у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Представителє Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ на пияток, 26. фебруара приду до урядовей нащиви Националному совиту Руснацох у його шедзиску у Руским Керестуре.

Як наявене зоз Министерства, до нащиви приду ресорна министерка Ґордана Чомич и державни секретар Олена Папуґа зоз сотруднїками, а привитаю их предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач и предсидателє одборох совиту задлужених за штири обласци културней автономиї меншинских заєднїцох хтори одредзени зоз Законом о националних совитох.

Нащива заказана за 15,30 годзин, а схадзка будзе орґанизована у складзе з превентивнима епидеолоґийнима мирами за сперанє ширеня оберацей хороти Ковид-19.

Приход министерки Чомич до шедзиска Националного совиту Руснацох догварени у рамикох вимоги членох Координациї националних совитох хтора винєшена на першей схадзки з чолнїками новоформованого Министерства за людски и меншински права 24. новембра 2020. року у Беоґрадзе. Намира же би ше министерка информовала о конкретних обставинох и проблемох каждого поєдинєчного националного совиту у Републики Сербиї.

