МИНИСТЕРСТВО꞉ Най ше гражданє явя полициї кед им сцигню поволанки за гласанє за нєпознати особи

БЕОҐРАД – По апелу Припатрацкей мисиї ЦРТА, Министерство за державну управу и локалну самоуправу вчера поволало гражданох на чийо адреси пред наиходзацима виберанками 3. априла сцигую поволанки за гласанє за нєпознати, лєбо покойни особи.

МУП поволал власнїкох нєрухомосцох же би преверели податки о особох приявених на їх адреси.

МУП водзи евиденцию о пребивалїщу гражданох, а Єдинствени виберацки список ше ажурира на основу тих податкох, наводзи ше у сообщеню за медиї Министерства управи.

Кажди граждан може превериц свойо податки у Єдинственим виберацким списку на сайту Министерства, у єдинкох локалней самоуправи кед треба дополнїц, лєбо пременїц даєдни од їх особних податкох.

