ШИД – Министерство правди опредзелєло средства по основи одкладаня каребних поступкох за Предшколску установу „Єлица Станивуковч Шиля“.

Средства наменєни за пременку огради коло будинка „Чаролия“, а контракт директорки ПУ Санї Латас придала министерка правди Мая Попович.

У информациї локалней сдамоуправи о додельованю средствох нє наведзени винос средствох котри достала дзецинска заградка.

