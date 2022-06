Министер Недимович нащивел парохию

СРИМСКА МИТРОВИЦА ‒ Парох у Церкви Вознесениє Господнє у Сримскей Митровици о. Иґор Вовк, прешлого тижня приял подпредсидателя Влади и министра польопривреди, лєсарства и водопривреди Бранислава Недимовича, началнїка городскей управи за културу и спорт Василя Шеву, и предсидателя Скупштини городу Сримска Митровица Владимира Павловича.

Як гварел о. Вовк, бешедоване о проєктох на церкви и помоцних обєктох. Министер Недимович ше заинтересовал за стан парохиї и виражел жаданє помогнуц. Госци були приємно нєсподзивани кед видзели роботи на парохиялним доме. Замерковане и же после 50 рокох, на парохиї тераз священїк зоз фамелию, супругу и дзецми.

