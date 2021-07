ШИД – Министер польопривреди, водопривреди и лєсарства Бранислав Недимович, котрого провадзели руководзаци Општини Шид, нащивел вчера фамелию Атили и Єлени Бали у Ердевику.

Слово о фамелиї хтора роками у овоцарскей продукциї, а продукую грушки и яблука хтори предаваю на домашнїм и иножемним тарґовищу.

Нащива Ердевику була нагода же би министер Недимович бешедовал и зоз другима польопривреднима продукователями зоз того валалу.

