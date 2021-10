Министер польопривреди Бранислав Недимович нащивел ґаздовство Младена Лемаича

ШИД – Министер польопривреди, лєсарства и водопривреди Бранислав Недимович вчера у провадзеню руководзацих Општини Шид, нащивел польопривредне ґаздовство Младена Лемаича, у Вашици.

Лемаич познати продуковательох швиньох за кланє и продукователь сухих месових продуктох за хтори, насампредз кулен и колбаси, потераз достава числени награди.

Вон упознал министра Недимовича укратко зоз свою продукцию, а як визначел министер, значно же ше нє продукую лєм сировини алє и же ше на ґаздовстве продукую, а потим предаваю и месово продукти и же так заробок значно звекшани.

Потим министер вєдно зоз предсидательом Општини Шид Зораном Семеновичом мал стретнуце и розгварку зоз даскелїма польопривреднїками зоз Вашици.

