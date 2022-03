Министер Удовичич и покраїнски секретар Баста нащивели Вербас

ВЕРБАС – Министер младежи и спорту Ваня Удовичич и покраїнски секретар за спорт и младеж Дане Баста нащивели Вербас и Основну школу „20. октобер”, пренєсол општински сайт.

Окрем числених гражданох, министра Удовичича и покраїнского секретара Басту дочекали предсидатель Општини Вербас Предраґ Роєвич, директор Основней школи Раденко Шимун, заменїца предсидателя Општини Вербас Тияна Алексич и член Општинскей ради задлужени за спорт Срдян Станич.

На стретнуцу зоз руководительством локалней самоуправи и руководительством образовней установи, министер и покраїнски секретар ше зложели же нєобходне предлужиц з укладанями до школского спорту. З тоту нащиву предлужена и акция опреманя школских физкултурних салох ширцом Сербиї котру Министерство младежи и спорту запровадзує у континуитету. Комплети новей спортскей опреми и реквизити котри представяю два ґоли з мрежами, два табли з обручами, мрежи за одбойку и 40 лабди достала и вербаска Основна школа „20. октобер”.

Министер Удовичич подзековал предсидательови Општини Роєвичови котри, як гварел, указал же почитує и жада унапредзиц положенє младих. Податок же Општина Вербас на рочним уровню видвоює 6,5 одсто од вкупного буджету за спорт и младеж, гварел министер, указує же млади на самим верху стратеґийних планох и дїйствованя локалней самоуправи.

