Мира за миру

– Гвизда освоєла АБА лиґу!

– Супер…

– У скоро полним „Пиониру”.

– МОДЛЇМ !?!

Од слова до слова, так ишла розгварка у хторей сом дознал же ознова дзепоєдни правила за дзепоєдних важа, а за дзепоєдних нє. Вельо „дзепоєдносци”, кед же ше мнє питаце. Гоч ми тото цо сом чул звучало дакус нєвироятно, а заш, знам дзе жиєм и хто люби „Червену гвизду”, влапел сом ше до интернету и ришел превериц о чим ше ту роби.

И нажаль, випадло же наисце Спортска гала „Пионир” у Беоґрадзе була скоро полна. Дзешка сом нашол и вистку же предсидатель КК „Червена гвизда” Небойша Чович рано пред кошаркашским финалом виявел же стретнуце годни провадзиц лєм гевти хтори маю неґативни ПЦР тест, лєбо потвердзенє о вакцинациї и то ме ище баржей винервирало.

Рушме шором. Як перше, присуство публики на спортских змаганьох забранєне такой на початку цалей тей паради зоз вирусом корона. Потераз тота забрана урядово нє утаргнута. Як друге, зна ше хто шедзи у Кризним штабу и хто урядово одлучує о мирох, цо ше шме, а цо нє. Вообще вецей нє будзем писац о тим яки мири приношени и цо думам о нїх, алє кед Кризни штаб гварел же нєт публики на спортских змаганьох, вец єй нєт, и нє може гоч хто повесц же тото правило у шоре, алє кед сце вакциновани лєбо маце неґативни ПЦР, вец воно нє важи. Тиж так, кед маска обовязна, вец ше нє може єден чловек цали час епидемиї шейтац без маски по цалєй Сербиї и нїкому нїч… Нє можу ше ґрупи людзох под час забрани рушаня пендрац на закрица будинкох и правиц бакляди. Тиж так, нє може ше скоро на державним уровню орґанизовац масовна преслава освойованя фодбалскей „дуплей коруни” зоз хторей вистка були лєм гулиґански инциденти, а нє тото же тисячи людзох були на громади, а скоро шицки без маскох.

Е, у нас то шицко мож. Алє можу лєм „дзепоєдни”, понеже правила, очиглядно, нє за шицких исти. Ти Янку, Мижу, Гелено, Марчо нє можеш войсц анї до предавальнї купиц хлєба и млєка кед нє маш маску, бо ци предавачка за касу такой пове же мушиш висц вонка прето же вони достаню прияву и пенєжну кару кед им войдзе инспекция. Алє, то ти. Гевтот други, може як сце. И то вам, мили мойо, значи же правна держава, владанє права и ушорена система нє функционую як треба. Нє видумал сом цеплу воду тераз, то шицким ясне, алє проблем у тим же зме ше уж звикли на таки стан. Постало нам нормалне заобиходзиц систему, глєдац вязу, „знаходзиц ше” (мержим значенє хторе тота синтаґма достала у нас): постало нам нормалне жиц у жеми, а нє у держави. Єдноставно, звикли зме ше, и шлїдуюци еволутивни крочай будзе назадок, траценє похребцини и цаганє по блаце. Док дахто после нас ознова нє станє на ноги.

