Мирни сход потримовки Миломирови Ячимовичовиму

ДЮРДЬОВ – Пияток, 11. юлия, на главней драги опрез обисца автопревожнїка Миломира Ячимовича у Дюрдьове, отримани явни сход, як потримовка пре вецеймешачни прициски и нєприємносци.

На сходу були присутни гражданє з валалу и околних местох, з Бечею, Зренянину, Беоґраду, як и воєни ветеранє Републики Сербиї.

З тей нагоди Миломир Ячимович сообщел же гражданє Сербиї, дияспори, Америки, Греческей и других державох донировали скоро 42 милиони динари од чого купени три автобуси на спрат, з котрима вон, як гварел, и надалєй будзе превожиц студентох.

Сход орґанизовани на поволанку того автопревожнїка прейґ власного Фейсбук профилу.