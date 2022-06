БАЧИНЦИ – У церкви Святого апостола и євангелисти Луки шветочно означене швето Русадля, а всоботу парох о. Дарко Рац служел Саночне зоз колєноприклонєнима молитвами.

Вчера о. Рац служел Службу Божу, а потим було и мированє вирних, а у пополадньових годзин парох благословел гроби на теметове.

