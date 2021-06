БАЧИНЦИ – З нагоди швета Русадля, у церкви Святого апостола и євангелисти Луки парох о .Дарко Рац всоботу служел Саночне, а внєдзелю на перши дзень швета служел Службу Божу у котрей було мированє вирних.

Вчера у пополадньових годзин на теметове о. Рац служел парастос за покойних при главним крижу, а потим благословел гроби.

Служба Божа будзе служена на 10 годзин и нєшка, на други дзень швета.

