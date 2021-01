Мирович и Милянич винчовали швето

НОВИ САД/КУЛА – Националне швето Руснацох шицким припаднїком рускей националней заєднїци винчовали предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич.

Мирович у винчованки здогаднул на значенє заєднїцтва у чуванє традициї и вредносцох хтори Руснаци у Сербиї пестую. Вон визначел же ше Покраїнска влада намага же би з конкретнима прикладами помогла очуванє язика, писма, традициї и обичайох и богатого културного скарбу. Руски творителє, окреме у култури и информованю, витворели вельки досяги хтори представяю нашу заєднїцку вредносц, гвари у винчованки предсидатель Мирович.

Швето Руснацом винчовал и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич зоз жаданьом же би Руснаци и надалєй пестовали и зачували свою уж препознатлїву традицию и културни скарб. Тот факт праве потвердзує же право на окремносц правдива вредносц котру ше зоз окремну повагу чува и пестує у кулскей општини, Войводини и Републики Сербиї – гварел Милянич, а винчованку пренєсли општински медиї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)