Мирович, Сакалаш и Милянич винчовали швето

НОВИ САД/КУЛА – Националне швето Руснацох шицким припаднїком рускей националней заєднїци винчовали предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович, покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци Жолт Сакалаш и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич.

Мирович у винчованки визначел же богати културни скарб и традиция хтори Руснаци у Сербиї пестую, представяю часц заєднїцких вредносцох, прецо Покраїнска влада предлужи помагац очуванє язика, култури и обичайох. Политика заєднїцтва и потримовки то политика хтору будзе и надалєй водзиц, гвари у винчованки предсидатель Мирович.

Покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци Жолт Сакалаш у винчованки гварел же y АПВ, у мире и гармониї, виками жию припаднїки рускей националней меншини, а на тим мож подзековац и намаганю Покраїнскей влади же би обезпечела защиту традицийох, културох и язикох националних меншинох. Тото указує на повязаносц и исти вредносци хтори дзелїме, цо нам ма буц драгоказ и у будучносци, пестуюци заєднїцки европски вредносци и принципи, за добробут шицких наших гражданох, гвари ше у винчованки покраїнского секретара.

Швето Руснацом винчовал и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич. Як преноша општински медиї, у винчованки предсидатель виражує жаданє же би Руснаци и надалєй пестовали и зачували свою уж препознатлїву традицию и културни скарб.

У винчованки наведзене и тото же право на окремносц правдива вредносц котру ше зоз окремну повагу чува и пестує у Општини Кула, Войводини и Републики Сербиї.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)