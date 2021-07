Мирослав Виславски достал награду за животне дїло ДНВ

НОВИ САД – На шветочней схадзки Скупштини Дружтва новинарох Войводини (ДНВ), хтора отримана всоботу, 24. юлия у Амфитеатру Спортского и дїловного центра Нови Сад, спортиста, спортски роботнїк, новинар и публициста Мирослав Виславски достал награду „Светозар Милетич” за животне дїло.

Дзекуюци на награди у мено шицких хтори того дня були наградзени, вихасновал нагоду же би подзековал и шицким другим хтори у велькей мири уплївовали на його опредзелєнє ґу новинарстве и публицистики.

