Мирослав Малацко однєсол обидва награди

РУСКИ КЕРЕСТУР – На другим фестивалским вечаре 61. „Червеней ружиˮ, хтори того року першираз отримани под назву Музични вечар „Юлиян Рамач Чамоˮ, обидва награди, и за найлєпшу авторску композицию и за цалосни наступ, достал Мирослав Малацко зоз Руского Керестура.

Мирославови обидва награди принєсла шпиванка „Од милион ти лєм єднаˮ за хтору текст написал Славко Роман, а музику Мирон Сивч.

У спомнутих двох катеґорийох, у першей часци вечара, були виведзени седем точки младих шпивачох зоз Дюрдьова и Руского Керестура, док у другей часци програми у дзевец точкох наступели дзешецеро шпиваче-ветеранє.

У першей часци програми, попри Мирослава Малацки, наступели и – Тамара Балоґ у провадзеню ґрупи „Гадвабни шорˮ зоз Дюрдьова, Сашо Палєнкаш, Марина Роман и Александар Планкош зоз Керестура, Валентина Салаґ зоз Дюрдьова и Дзивоцка ґрупа зоз Дюрдьова у провадзеню Сенки Станкович на клавиру.

Шпивачох провадзел Фестивалски оркестер под руководством Мирослава Папа котри и присподобел и написал аранжмани, а интерпретациї шпивачох оценьовал жири у составе – Каролина Джуджар, Анамария Регак и Томас Николич.

У другей часци програми, публика мала нагоду уживац у дзешец народних композицийох хтори були виводзени на скорейших Ружох, а у интерпретациї шпивачох-ветеранох од хторих велї длугши час нє наступели на тим фестивалу.

Медзи нїма були – Владимир Варґа, Саня Дивлякович, Михал Барна, потим Михайло Рамач, Наташа Фейди, Йовґен Надь, Лариса Роман и Мария Чордаш у дуету, а потим и Деян Русковски и Томас Николич.

На концу вечара наступел госцуюци ансамбл Горватского културного центру „Бунєвацке коло” зоз Суботици хтори виведли пейц хореоґрафиї, а потим ше друженє предлужело коло Спортскей гали зоз бендом „Банда дрвенаˮ.

Руководителє манифестациї були Андрей Орос и Адриана Надь Барна, хтори вєдно и водзели публику през музичну програму, а авторка конферанси була Мая Зазуляк Гарди.

Зоз вчерайшим змагательним вечаром закончени ище єден 61. фестивал „Червена ружаˮ.

