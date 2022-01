Митровчанє означели Дзень Руснацох

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Вчера, 19. януара, у театру „Добрица Милутинович“ отримана шветочна Академия „Мацери Рускинї“ з нагоди преслави Националного швета Руснацох, а з тоту програму Здруженє гражданох „Руске Дружтво“ означело и 170. рочнїцу приселєна Руснацох на територию городу Сримска Митровица.

У програми интерпретовани писнї Гавриїла Костельника и Гелени Гафич Стойков, свойо точки мал и ґлумец Владимир Балащак, на клавиру музични точки виведол Александар Цундра, а наступел и Тамбуровки оркестер „Срим”.

Госци на програми бул КПД „Иван Котляревски” зоз Бикичу, та шпивацка ґрупа „Бикичанки“ одшпивала венчик писньох зоз свойого репертоару.

Здруженє гражданох „Руске Дружтво“ и Центер за културу „Сирмиумарт“, а зоз потримовку театру „Добрица Милутинович“, порихтали цалу шветочну академию.

