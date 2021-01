Митровчанє Швето означели на пригодни способ

СРИМСКА МИТРОВИЦА – З нагоди означованя Националного дня Руснацох вчера на интернету емитована пригодна програма пририхтана у рамикох манифестациї „Днї русийскей култури”. У програми участвовали Душанка Костич и Звонко Беднар, а емитована є на Ют’юб каналу Историйного активу Сриму.

У програми пречитани историйни и статистични податки зоз кнїжкох и записох Мирона Жироша и моноґрафиї „З историї грекокатолїцкей церкви у Сримскей Митровици” автора о. Владислава Варґи.

Здогаднуц ше нашей прешлосци могло и през стихи наших писательох, як и у музичней часци у котрей участвовала Даниела Горняк.

Програму орґанизовала Подручна канцелария Националного совиту Руснацох з потримовку Историйного архиву Сриму.

