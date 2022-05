Михаил Рамач обявел писню пошвецену Дьордьови Балашевичови

НОВИ САД – Тих дньох почало емитованє новей шпиванки и спота нашого кантавтора Михаила Рамача зоз Дюрдьова, зоз насловом „Дьоле”.

Як цо мож видзиц на каналу Ют’юб, Михаилова шпиванка за нєполни тидзень уж ма вецей як 4 тисячи слуханя, а на дружтвених мрежох ше представя вше ширшей публики.

Музику и текст за писню „Дьоле” написал сам Михаил, у споту участвовали двоме хлапци зоз Дюрдьова – Иван и Владимир Молнарово, а зоз дроном, чийо знїмки похасновани за спот, управял Тимотей Рац.

Попри занїманя зоз музику, Михаил Рамач автор и канала на Ют’юбу „Ґлавом и ставом”, на хторим обявює интервюи и розгварки зоз собешеднїками з дружтвено-културного живота.

