Михайло Пашо нови предсидатель општинского Совиту МЗ

КУЛА – Секретар Месней заєднїци Руски Керестур Михайло Пашо вибрани за нового предсидателя Совиту Месних заєднїцох Општини Кула, на вчера отриманей схадзки Совиту Месних заєднїцох, стої на сайту локалней самоуправи.

На схадзки були присутни предсидателє шицких МЗ, як и предсидатель Општини Дамян Милянич. Вон присутних здогаднул же Совит оформени як цело хторе ма зазберовац шицких секретарох же би вєдно зоз темами хтори важни за месни заєднїци наступали спрам Општини.

Милянич тиж повинчовал новому предсидательови Пашови и наглашел же, гоч є од нєдавна на тей функциї, указал ше як схопни и активни у ришованю проблемох.

Предсидатель Милянич тиж упознал присутних зоз планованима проєктами з обласци еколоґиї, а потим члени Совиту виношели анализу роботи у прешлим року и предвидзени активносци у 2021. року.

