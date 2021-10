Михайло Пашо отворел „Михалово стретнуца валалох”

КРУЩИЧ – Манифестация Михалово стретнуца валалох отримана всоботу 23. октобра у Крущичу, як часц пилот проєкту котри ше реализує з потримовку Министерства за бриґу о валалє.

Манифестацию отворел предсидатель Совиту месних заєднїцох општини Кула, секретар МЗ Руски Керестур, Михайло Пашо котри з тей нагоди наглашел же нєт вельки город або мали валал кед нєт идеї, манифестациї и провадзаци збуваня.

На манифестациї з рижнима хореоґрафиями наступели домашнї зоз КУД Крущич и сушеди зоз Дома култури Сивец, свойо продукти рижних ремеслох, домашнього виробнїцтва, и польопривредней продукциї представели и коло 40 учашнїки предайней часци манифестациї, а шицких присутних забавял тамбурови оркестер.

Медзииншим була орґанизовани и подобова колония, схадзка польопривреднїкох, вистава старих польопривредних машинох, як и рижни роботнї за наймладших.

Орґанизаторе манифестациї були Месна заєднїца Крущич и Туристична орґанизация општини Кула.

