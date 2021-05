Младежски волонтерски камп будзе отримани концом юлия у архиве НВУ „Руске слово”

РУСКИ КЕРЕСТУР/НОВИ САД – Младежски волонтерски камп, котри уж традицийно орґанизує Туристичне здруженє Руски Керестур, того року будзе отримани у архиве НВУ „Руске слово”, котри ше находзи у будинку бувшей Друкарнї у Руским Керестуре.

Младежски волонтерски камп будзе тирвац два тижнї и будзе отримани у остатнїм тижню юлия и першим тижню авґуста.

Архив НВУ „Руске слово” у будинку бувшей Друкарнї у Руским Керестуре нє бул пораєни вецей як трицец роки, а за зредзованє єст потреби и пре нови закон о архивованю.

Тиж так, зредзованє архиви НВУ „Руске слово” часц процесу наставаня новоформованого Документацийного центру НВУ „Руске слово”, котри леґат ювилея 75-рочнїци НВУ „Руске слово”.

На Младежски волонтерски камп заинтересовани ше можу приявиц предсидательки Туристичного здруженя Руски Керестур Любици Няради (на ljubicanjaradi@gmail.com).

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)