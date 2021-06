Млади зоз „Жатви” наступя нєшка на „Юнийским фестивалу”

ВЕРБАС – Вчера, 11. юния, у Вербаше почал „Юнийски фестивал” котри будзе тирвац по 16. юний. През шейсц днї манифестациї, котру пририхтала Туристична орґанизация Општини Вербас у сотруднїцтве зоз Канцеларию за младих, будзе отримана рижнородна програма, културно-уметнїцки наступи, концерти и роботнї наменєни шицким ґенерацийом.

Нєшка, другого дня фестивалу, 12. юния, будзе Дзень традициї и будзе отримани Етно базар. Зоз етно столом и рижнима сладкима и сланима лакотками ше представя и жени зоз Активу женох КУД „Жатва” зоз Коцура.

Того дня, на 18 годзин почнє Смотра жридловей и фолклорней творчосци. Шицки нащивителє буду мац нагоду видзиц, окрем велїх других, и коцурских младих зоз Мишаней шпивацкей ґрупи КУД „Жатва”.

Окрем младих з Коцура, наступя и Фолклорни ансамбл Дома култури Сивец, вокални солиста мадярского културного центру „Непкер” Кула Петронела Феньвеши, а потим КУД „Марко Орешкович” Бачки Ґрачац. Тиж, публики ше представя и шпивацки ґрупи КУД „Батайница” з Батайници, КУД „Вук Караджич” зоз Чоноплї и СКУД „Жридло” зоз Станишичох.

Програма будзе отримана на Площи Николи Пашича, а у случаю дижджу и нєвигодней хвилї, програма ше отрима у сали биоскопа „Югославия”.

