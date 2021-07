Млади любя и знаю твориц, заключене на стретнуцу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Музично-литературне стретнуце младих авторох рускей заєднїци, отримане вчера 30. юлия на Озерку, а у орґанизациї младежского часопису МАК и Pact Ruthenorum зоз потримовку Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох и НВУ Руске слово.

На стретнуцу свойо литературни твори представели седмеро авторе, тройо музичаре виведли власну композицию або обробки страних нумерох, а присутни могли видзиц и виставу фотоґрафийох 12 авторох зоз рижних руских местох.

Стретнуце на Озерку була нагода и наживо представиц зборнїк литератури младих Гумно 2 Дзеци з дружтвених мрежох, хтори часопис МАК видал концом 2019. року, а дзепоєдни з тих авторох и були присутни на стретнуцу.

Зоз литературнима творами, поезию або прозу, представели ше авторе – Саша Сабадош, Соня Алексич, Кристиян Сопка, Михаела Еделински, Иван Лїкар и Адрияна Фейди, зоз авторску музичну шпиванку наступела Марина Роман, а обробки страних нумерох виведли Виктор Хрин, Себастиян Надь и Леонтина Штефанко.

На концу, рецензент Гумна и других младежских виданьох, Мирон Джуня, винєсол власни становиска о твореню литератури и поволал младих же би ше одшмелєли и же би цо вецей писали, та гоч и под псеудонимом.

