Млади най видза швет

Нєшка можлївосци за путованьом вельки и доступни су широкей популациї, бо авио-карти вельо туньши як дакеди и, за дзень-два можеце одпутовац на далєки дестинациї. Путованє меня каждодньови ритем, виходзи ше зоз зони комфора, з рутини. Одкриваце, виглєдуєце, меняце попатрунок и зоз путованьом пременя ше вашо предрозсудки, кед же сце их мали. Путованя меняю чловека. Святи Авґустин гварел же швет то кнїжка и тоти цо нє путую, пречитаю лєм єден бок.

Роздумуєм яки шмели були нашо предки кед пред трома виками охабели свой родими край и кед свойо гори Карпати зачерали за Панонску ровнїну и плодну жему и ту зачували и збудовали свой идентитет. У тедишнїх часох нє знали вони дзе иду, до якого краю, нє було доступни информациї, а кед пришли, було то углавним занавше. Ридки ше врацели назад до старого краю. Тим першим було найчежше, а кажда нова ґенерация була вше баржей укоренєна до ровнїни.

Же зме шмели, указую и новши одходи до далєких жемох – Америки, Канади, Австралиї, алє и до европских жемох. Нєшка мож лєгчейше отримовац контакти як у 18. вику, и тоти цо одходза отримую контакти з родзину и блїзкима приятелями, частейше нащивюю родими край. Технолоґия меня наш способ живота, олєгчує нам каждодньови живот и комуникацию.

Школяре керестурскей Штреднєй школи „Петро Кузмяк” тот рок започали зоз путованями по Европи. Од конца януара по штредок фебруара пребуваю у Швайцарскей на „Интеркултуралней черанки 2023”, а у априлу того року планує ше послац 15 школярох першей и другей класи Ґимназиї на фахову праксу до штреднєй школи у Болонї у Италиї, у рамикох ЕРАЗМУС проєкту у хторим участвує керестурска школа. Школяре туристичного напряму планую у марцу пойсц на фахову праксу до Солуну у Греческей.

Окреме важне путовац док сце млади, бо вельо того можеце видзиц, научиц, прировнац и дацо пременїц у своїм штредку кед ше врацице дому. Кажде путованє, кажда дистанца, даваю нови попатрунок и ширину и на краї хтори нащивени и на власни край зоз хторого ше одпутує. Черанка искуствох важна, а ширина горизонту дава иншаки, глїбши видогляд, меня чловека.

Путованє вше вельке искуство, дзе ґод пойдзеце то постава часц вас на даяки способ. Ище Сенека гварел же путованє и пременка места дава розуму нову моц. „Хто жиє вельо видзи, хто путує видзи вецей” – гвари арабска присловка. Путованє вельо вецей од розпатраня памятнїкох, воно охабя глїбоку и тирвацу пременку у живоце. Прето треба похвалїц инициятиву и тих цо оможлївели нашим штредньошколцом таку нагоду.

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