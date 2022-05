Млади орґанизовали „Пижама парти“

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко“, всоботу 14. мая, млади зоз Дружтва орґанизовали першу журку после вецей рокох, „Пижама парти.“ Зоз свою интересантну концепцию журка прицагла младих зоз вецей местох – Нового Саду, Жаблю, Шайкашу, Коцура и зоз Дюрдьова.

Длужей як мешац тирвало рихтанє и обдумованє того вечара. Понеже уж роками орґанизую таки змисти, а и збуваня зоз иншакима темами, у тих просторийох, орґанизаторе уж искусни, та прето кажда подїя вше лєпше обдумана и вше є нащивенша. У орґанизациї єст надосц младих и то уж штварта-пията ґенерация котра ше опробовала у обдумованю таких подїйох.

На журки бул орґанизовани и вибор за найлєпшу женску и хлопску пижаму. Спрам гласаня присутних, награду за найлєпшу и найориґиналнєйшу женску пижаму достала Валентина Салаґ, а за хлопску Иґор Салак, обидвойо з Дюрдьова. Вони як награду достали скромни дарунки котри порихтали орґанизаторе.

За добру атмосферу на тим вечаре бул задлужени ди-джей Марелл.

