Млади орґанизую караоке вечар по руски

ДЮРДЬОВ – На соботу, 24. юлия, у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” першираз будзе орґанизовани караоке вечар по руски. Сход на 19,30 годзин, а програма почнє на 20 годзин.

Млади зоз Матки пришли на идею орґанизовац цошка цалком нове, а вельку потримовку достали од Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох.

На концу програми публика будзе мац нагоду гласац за побиднїка котри достанє специялну награду, а потим у истих просторийох будзе и друженє.

