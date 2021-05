Млади рукометашки Дероню нє прешли на державне першенство

АДА – У Ади прешлей нєдзелї, 16. мая, закончене першенство Войводини у рукомету за дзивчата Ж-12, тє. за тих цо маю 12 роки. Екипа ЖРК Деронє ше нє пласовала на закончуюце державне першенство, бо завжала 5. место, а далєй иду перши штири екипи.

У тей конкуренциї, перша була екипа Галас Йожефа з Ади, друга Словен з Руми, треца Войводина з Нового Саду, штварта Лаки Червинка, пияте и шесте место Деронє дзелї зоз екипу Ябуки, седма екипа з Мокрину и осма з Приґревици.

По словох тренера Дероню Славка Надя його екипи, котру тренира и Николина Зорич, мало хибело за лєпши успих, а слабшому резултату сиґурно допринєсло и нєможлївосц тренирац длугши час.

Най здогаднєме, зоз Руского Керестура, за екипу Дироню на шицких змаганьох бавели Аня Симич хтора була и капитен екипи, Емина Няради, Мая Сивч, Хана Будински, Саня Кандрач, Саня Тремович, Тияна Сабадош и Николина Гарди.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)