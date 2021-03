Млади „сурфую” по диґиталним швеце

Нєшка ше швет интересованя „преселєл” на диґитални платформи, односно на интернет. За терашнї ґенерациї гваря же су диґитални людзе, бо им нєпреривно телефони, або таблети у рукох, а кед су дома вецка зоз своїх фотельох, зоз слухалками на ухох „сурфую” по интеренету прейґ своїх компютерох.

За прешли дзешец роки интернет дефинитивно постал найлєпши способ же би ше найшвидше дошло до шицких можлївих информацийох яки нам треба. Доступни є шицким, а вон заслужни и за пременку на драги медзисобней комуникациї хтора постала виртуална, тиж так и ученя, роботи, та и забави. А цо младих цага ґу интернету, пречитайце у нашей анкети.

На поставени питаня же цо ше на интернету провадзи, яки змисти, хтори сайти и апликациї найчастейше опатраю и хасную млади, нашо собешеднїки одвитовали углавним подєднак.

КОМУНИКАЦИЯ И ЕДУКАЦИЯ

Саша Будимски гварел же на интернету найчастейше виглєдує сайти хтори вязани за спорт, облєчиво, обуй, мебель, алє опатра и рижни рецензиї на тему польопривреди.

– Найвецей опатрам сайт Спорт директ на хторим углавним находзим тунї шмати и обуй и можем повесц же ми тоти ствари квалитетни. Од апликацийох на телефону хаснуєм найвецей Фейсбук и Инстаґрам, а на нїх углавним провадзим спортистох и шпивачох. Блоґи и влоґере ме нє интересую, та их анї нє провадзим – закончує Саша.

За розлику од Сашу, Тамара Максимович на интернету виглєдує найвецей науково теми, а на Ют’юбу люби слухац музику.

– Найбаржей ме интересую теми о унапредзованю можлївосцох за младих у Сербиї хтори ше дотикаю наукових виглєдованьох и роботи. Єден таки сайт то Кобсон хтори барз интересантни кед ше сце научиц и пречитац дацо нове, то єдна файта диґиталней библиотеки. Блоґи ритко кеди читам, а од ют’юберох провадзим Андрея Маричича. Вон у своїх видеох бешедує о путованьох и своїх дожицох – гутори Тамара и додава: – Найчастейше хаснуєм Инстаґрам и Воцап апликациї пре комуникацию зоз пайташами, а тиж так и дружтвени мержи нам тераз потребни за факултетску онлайн наставу.

Демиян Паланчаї гутори же на интернету углавним найчастейше опатра вистки, лєбо поглєда упутства хтори вязани за даєдно бависко, або глєда як дацо може поробиц сам:

– Ют’юбере хторих провадзим углавним зоз иножемства и теми о хторих вони бешедую вязани за бависка, або за музичну, домашню и странску сцену. Блоґи нє провадзим, бо ше вше найдзе дахто хто на таких местох зна буц аґресивни, або нєвоспитани и вец лєм трацим свой час на читанє розправи того цо є нєвоспитани и того цо го наисце интересує тема – гутори Демиян и додава: – Сайти хтори опатрам то углавним за плаценє рахункох, Фейсбук и Инстаґрам хтори „конзумуєм” найвецей пре комуникацию, єдноставно то нам постала основна потреба.

РЕЛАКСОВАНЄ И ОДДИХ

Марина Сеґеди найволї, кед ма кус часу, одпатриц хасновити совити на тему животного стилу:

– Интернет хаснуєм як розвагу. Мрежи на хторих найчастейше препровадзуєм час то Инстаґрам, Ют’юб, Фейсбук, Пинтерест. Змисти хтори провадзим углавним ше дотикаю моди, козметики, шминки, декорациї ентериєру, путованьох, або так повесц, животного стилу (lifestyle). Блоґи нє провадзим нїяки, волїм форму видеа на Ют’юбу. Патрим кратши видеа и о рижних темох – од упечаткох о даєдних продуктох, прикладох як ше сама нашминкац, направиц себе фризуру, влоґох зоз путованьох до озбильнєйших темох. Найвецей провадзим домашнїх инфлуенсерох, алє и подаєдних странских, хтори моїх рокох, або су кус старши. Думам же нєшкайши змисти на интернету рижнородни и богати, и же кажде може найсц за себе дацо цо го интересує.

Оддих од обовязкох и одпочивок и Мария Горняк находзи на интернету:

– Змисти хтори провадзим на интернету углавним вязани за школу и додатне едукованє, поготов одкеди зме прешли на онлайн наставу. Блоґи сом давно провадзела, алє сом престала, углавним то були блоґи вязани за моду и здраве костиранє. Скорей сом таки теми часто провадзела и патрела, алє ют’юбере, а тераз и тиктокере, преходза одредзени гранїци. Ют’юб канали хтори тераз провадзим то ,,Озбиљне теме” (толкованє историї и даєдних историйних подїйох), ,,Аґеласт” (подкаст) и ,,Драга девоjчице”, на нїм тема – дзивки. Углавним то релакс теми, едукованє на опущени и интересантни способ. Любим слухац подкасти и дознац велї интересантносци. У сущносци, нє препровадзуєм превельо часу на интернету, час пошвецуєм школи, алє так, дакус за розвагу хаснуєм и Ют’юб, Инстаґрам и ТикТок. Шицко тото цо провадзим и патрим робим лєм прето же бим дакус одпочинула и виключела ше од обовязкох и реалного швета, алє так же бим дацо и научела.

Кед сце дацо дознац нове, або ше поинформовац Валентина Салаґ, хаснує интернет:

– Интернет найчастейше хаснуєм за патренє филмох и серийох, а тиж так и за школу. Цо ше дотика виглєдованя, кеди ґод дацо нє знам, гоч цо то було, вше поглєдам на интернету. Ют’юб углавним хаснуєм за слуханє музики, алє патрим и страних влоґерох, особи хтори знїмаю кратки видеа о моди, шминканю и стилу живота. Барз любим патриц ТЕД бешеду (TED talks) видеа, дзе углавним мотивацийни бешеди, або животни приповедки. Од ют’юберох провадзим Джес Конте (Jess Conte) и найволїм єй видеа дзе шпива. Тиж так, любим патриц видеа Кендал Рей (Kendall Rae) хтора знїма о правдивих крими приповедкох, киднапованю и нєришених мистерийох. Праве Ют’юб найвецей хаснуєм, а окрем того мам и други дружтвени мрежи – Инстаґрам, Снепчет, Фейсбук, алє на нїх нє провадзим нїч окреме.

ХАСНОВИТИ СОВИТИ

Оливер Гарди хаснує дружтвени мрежи, алє слабо провадзи блоґерох и влоґерох, гвари же за таке нє ма часу.

– На Ют’юбу найвецей слухам музику. То праве место дзе єст шицки файти музики на єдним месце, а я найволїм домашнї писнї 90-тих рокох, тамбурашох и староварошски писнї. Тиж так провадзим и польопривредни емисиї зоз нашей жеми, алє и зоз околїска. З часу на час одпатрим и даєдну емисию о автомобилизму, бо ме цикави цо ше нове виглєдує и зявює у швеце автох, моторкох и камионох. На валалє єст досц роботи, так же нєт часу же бим читал блоґи, а анї нє провадзим ют’юберох и влоґерох. Цо ше дотика дружтвених мрежох, хаснуєм Фейсбук и Инстаґрам. Прейґ Фейсбука контактуєм з товаришами зоз штреднєй школи, а на Инстаґраму часто патрим фотоґрафиї даяких менших туристичних местох на приморю и у Европи – закончує Оливер.

Животни стил и фахова едукация на интернету интересує и Ребеку Планчак.

– На интернету найвецей виглєдуєм дацо вязане за факултет або даяку розвагу, од шминки прейґ музики, до квизох и рисованих филмох. Нащивюєм виключно сайт за напрям психолоґиї. Нє читам блоґи, баржей патрим видеа. Дакеди провадзим и даєдних ют’юберох цо их любим патриц. Найбаржей ме интересує на яки способи мож ришиц проблем зоз пирщками, а тиж провадзим и козметику. Вельо того на интернету ми хаснує за факултет – гвари Ребека.

През цалу анкету сце могли обачиц же интернет нє служи лєм за забаву, алє и за ученє, купованє стварох, та и за окончованє даяких особних стварох, як цо то плаценє рахункох. Можеме заключиц же интернет постава основна людска потреба, понеже ше шицко селї до виртуалного и диґиталного швета. У блїзкей будучносци интернет постанє основне людске право и кед зме уж нє, вец пошвидко шицки там будземе присутни. Важне повесц же ше од прешлого року скоро шицки школяре преселєли на интернет и маю онлайн наставу. И, хто вец може повесц же млади людзе диґитални роботи…? Вони лєм крачаю за сучасним шветом до будучносци.

