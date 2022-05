РУСКИ КЕРЕСТУР – Младша фолклорна ґрупа дзеци возросту трецей и штвартей класи основней школи, зоз Дому култури Руски Керестур, после наступу на Зонскей смотри у Кули котра була отримана 14 мая, пласовала ше далєй на 13. Фестивал дзецинских жридлових ансамблох.

Керестурски фолклораше наступели зоз Варешковим танцом, прешли општинску смотру у Липару, Зонску у Кули, а 23. септембра наступя у Вербаше на Фестивалу дзецинских жридлових ансамблох.

