Модернизовани випатрунок сайту

НОВИ САД – Тих дньох на сайту нашей Установи обявени пременки котри мали за циль поєдноставиц приступ нащивительох ґу одредзеним информацийом и модернизовац випатрунок сайту.

Слухаюци суґестиї нащивительох, ценовнїк наших виданьох и услугох тераз стої на видлївшим месце, насампредз ценовнїк ин мемориямох, котри мож подзелїц и на дружтвених мрежох. Попри тим, пририхтали зме и ценовнїк у форми видео знїмка, котри мож найсц и на нашим боку на дружтвеней мрежи Фейсбук.

Тиж, дзекуюци ґрафичному дизайнерови Иґорови Орсаґови, потерашнї лоґа Руского слова и Рутенпреса модернизовани, а свойо доприношенє у тей роботи дал и наш сотруднїк Мирослав Доброньовски.

На насловним боку сайту, коло самого лоґа, од тераз ше находза и икони за нашо интернет боки на Фейсбуку, Инстаґраму и Ютюбу.

Унапредзованє и модернизованє змистох на сайту з тим нє престава, цо пише и у Плану роботи за 2022. рок, а предлуженє ше очекує у другей половки рока.

