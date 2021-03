Можу ше вакциновац и гражданє котрих нє поволала еУправа

НОВИ САД – Того викенду у Новим Садзе будзе орґанизоване вакцинованє гражданох хтори нє достали поволанку еУправи, а жадаю ше вакциновац, преноша медиї.

Гражданє ше годни вакциновац зоз китайску вакцини Синофарм и британско-шведску Астразенека, у просторийох Заводу за здравствену защиту студентох (др Сима Милошевич 6). Нєшка ше вакцинованє будзе окончовац од 12-18 годзин, а наютре од 8-18 годзин.

На Новосадским сайме од 8-20 годзин будзе предлужене вакцинованє гражданох хтори скорей поволани.

Як преноша медиї, у Новим Садзе вакциновани вецей як 116.000 гражданє зоз першу дозу, а коло 60.00 достали и другу дозу.

Як тих дньох виявел городоначалїнк Нового Саду Милош Вучевич, тото число представя 81 одсто минималного числа датих дозох, та нєодлуга будзе посцигнуте и нєобходне число вакцинованих гражданох, цо єдини способ же бизме превизишли ковид-кризу.

У Новим Садзе найвецей дати китайски вакцини – 70.000.

