Мож заказац услугу цаганя и вивоженя одрутних водох

РУСКИ КЕРЕСТУР – ЯКП Руском обвисцує гражданох Руского Керестура же тих дньох почина окончовац услугу цаганя и вивоженя одрутних водох зоз септичних дзирох.

Тоту услугу Руском будзе окончвац по цени од 1.500 динари за физични особи и 2.750 за правни особи.

Заинтересовани услугу можу заказац каждого роботного дня од 7 по 15 годзин, на число телефона 705-330, а вивоженє одрутних водох ше будзе окончовац пиятками.

Здогаднїме, Руском нєдавно купел нову цистерну продукователя Маєвица чий капацитет 3200 литри, а зоз тоту цистерну ше виєдначує зоз услугами котри понукаю комунални подприємства у других местох општини.

