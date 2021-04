Мож кед ше сце

Прешлого пиятку рано два особи нападли радийского водителя Дашка Милиновича. Перше го напирскали зоз слизовим ґазом, а вец го били зоз желєзнима палїцами. Особнє сом думал же и то прейдзе так лєм, як звичайно, же Милинович напад прияви полициї, та вони, нїби, буду глєдац хто го бил, нє найду и нїкому нїч. Сто раз видзена приповедка. Медзитим, тераз раз ме нєсподзивали, понеже после лєм даскельох дньох полиция пренашла хто нападнул Милиновича и по чиїм налогу. Ище баржей ме шицко тото нєсподзивало прето же Милинович активни и гласни антифашиста и, як сам гварел, то бул напад фашистох на антифашисту, а то у тей и такей Сербиї дзе койдзеяки ултраправаше правя странки и „правя шора” на свою року, без урядовей реакциї и голєм якого-такого напруженя держави же би их положела на место.

И цо вец мож заключиц? Га, же кед держава сце ришиц проблем, вец го и може ришиц. Тоти двоме куриплахи хтори нападли Милиновича вироятно даяки марґиналци, потрошна роба, як би ше гварело, и вироятно поробели цо поробели на свою руку лєбо за даскельо червени и ниа, фасовали. Медзитим, кед наприклад людзе зоз нїби „пет-френдли” орґанизациї з назву по библийним чудовиску упадаю до ромских обисцох и грожа им же им вежню конї, бо ше вони спрам тих животиньох нє справую як тоти „фаховци” думаю же би животинї требали буц третирани, вец то друга приповедка. Нє бранїм занєдзбованє лєбо мученє животиньох, аж напроцив, алє держава ма служби чия то робота. Лєбо, кед треба спаковац Фирера до гарешту, вец, боже мой, нє можеме му нїч, нє у Сербиї є, нє на приявеней адреси є, и так далєй. А то лєм аспект ултраправаше-остаток швета. О тим як ше власц бори процив гевтих хтори забиваю лєбо паля хижи новинаром, анї нє вредзи бешедовац.

И ту настава проблем. Нормално же ми мило же лапели тих пищалкошох цо нападли Милиновича, нормално же бим любел же би були осудзени и склонєни зоз улїци, алє бим исто так любел и кед би держава указала зуби и склонєла на длугши час одвичательних за напади на других новинарох, и вербални и физични. Любел бим кед би ше политичаре научели справовац културно, нє лєм ґу новинаром, алє ґенерално, и кед би дакус, за пременку, пременєли дискурс и почали ше ґу новинаром и шицким другим хтори пробую робиц свою роботу як ше тому спада а нє по диктату справовац зоз елементарним почитованьом. Власц дава моц, а моц подрозумює и одвичательносц. Одвичательносц за слова и поступки, и думам же аж то кед ше пременї, кед ше власц почнє справовац одвичательно у складзе зоз моцу хтору ма, можеме обчековац же ше дацо у тим дружтве наисце почнє меняц на лєпше. Потамаль, боїм ше, же евентуалне гарештованє (нє забудзме, єдно пренайсц, цалком друге доказац и осудзиц) тих цо нападли Милиновича останє лєм винїмок зоз хторим наша власц будзе махац Европяном пред очми док на шор придзе нови звит о стану медийних шлєбодох и хибох у власци права, а ми ше будземе цешиц даскельо днї зоз Пирову побиду, бо, ниа, голєм дахто хто нападнул новинара загарештовани. Мнє особнє то нїяка нє потїха.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”

