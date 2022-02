ДЮРДЬОВ – На соботу, 5 марца, у Дюрдьове у просторийох КУД „Тарас Шевченко” будзе „Бал широких сукньох”.

Бал ше отрима у складзе зоз епидемийнима мирами. Грац будзе Тамбурови оркестер зоз Коцура „Коцурски бетяре”. Уходнїца кошта 2.000 динари зоз вечеру и пицом, а дзивки и жени хтори приду облєчени до святочней рускей сукнї ю нє плаца.

Контакт телефони: Влада 064/2780235 и Мирослав 064/3385267.

