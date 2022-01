РУСКИ КЕРЕСТУР – Шицки заинтересовани можу купиц уходнїци за традицийни бал Фодбалского клубу „Русин”, хтори будзе отримани 15. януара у Ресторану „Червена ружа”.

Цена уходнїци 1 600 динари, а мож ю заручиц до штвартку, 13. януара на числа телефонох 064/27-24-970 (Тихомир) и 065/51-20-238 (Желько), лєбо ше явиц на Фейсбук бок Клуба.

На Балу грає „Пицикато бенд”, буду додзелєни и награди, орґанизована томбола и змагательни бависка.

