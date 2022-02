Мож подаровац дружтвени бависка и сликовнїци

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохийним Каритасу нєшка будзе нове Пиятково друженє за дзеци, котре тирва од 20 по 21,30 годзин. Нєшка на шоре будзе и вирабянє сликох зоз рижних намирнїцох як цо пасуля, кафа, ризкаша, какао, цукер и подобне.

На пияткових друженьох участвую дзеци основношколского возросту и младши з родичами, а рижни активносци, бависка, роботнї, духовни минути и друженя у духу медзисобней любови пририхтую им каритасово волонтере.

За тоти акивносц волонтере нєдавно порушали акцию збераня дружтвених бавискох и дзецинских сликовнїцох хтори мож подаровац Каритасу и там однєсц кажди вовторок лєбо пияток од 20 годзин.

