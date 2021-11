РУСКИ КЕРЕСТУР – Явне комуналне подприємство Руском обвисцує гражданох Руского Керестура же ше мож явиц за преберанє канти за шмеце, хто ю потераз нє достал.

Руском тих дньох купел 52 нови канти за лєгчейше руководзенє зоз комуналним одпадом, а превжац ю може кажде хто хаснователь услугох того подприємства.

