Мож превжац таблети процив суньоґох

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич

ВЕРБАС – Од нєшка, 30. априла мож превжац БТИ таблети од ларвох суньогох, сообщела Циклонизация лоґистика ДОО.

БТИ таблети високо селективни биоцидни продукт хтори дїйствує лєм на ларви суньоґох, пише у сообщеню.

Таблети ше подзелї по явних установох (доми здравя и амбуланти, школи и предшколски будинки и под.), на териториї општини Вербас.

Мож их хасновац и у обисцох, там дзе єст устатей води (гордови з воду, студнї, пиньвици и под.), а упутство за хаснованє єст на каждим пакованю таблетох.

Гражданє БТИ таблети можу превжац у своїх месних заєднїцох. У сообщеню ище наведзене же препарат нє токсични за пчоли.

