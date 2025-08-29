Мож предложиц кандидата за Награду општини Вербас

ВЕРБАС – Општина Вербас поволала гражданох, физични и правни особи, же би предложели кандидатох за тогорочну Награду општини Вербас, котра ше традицийно додзелює з нагоди означованя Дня општини Вербас – 20 октобра.

Як наведзене у сообщеню, предклади мож поднєсц у писаней форми и муша буц обгрунтовани. Нєобгрунтовани и нєблагочасово предклади нє буду розпатрани.

Шицки заинтересовани свойо предклади можу послац Комисиї за додзельованє Награди општини Вербас на адресу: Скупштина општини Вербас, Комисия за додзельованє награди општини Вербас, улїчка Маршала Тита 89, Вербас.

Додатни информациї мож достац у Служби Скупштини општини Вербас на число телефона 021/ 795 4081.

Предклади мож придац найпознєйше по 1. октобер.

Скупштина општини Вербас у септембру 2005. року одредзела Награду општини Вербас як найвисше припознанє котре ше додзелює у општини Вербас. Награду општини Вербас ше додзелює за визначни и найвисши посцигнуца и витвореня у шицких обласцох роботи и творчосци котри од общей значносци за општину Вербас. Награду може достац граждан, ґрупа гражданох за заєднїцке дїло лєбо витворенє, подприємство, установа, орґанизация, месна заєднїца, здруженє гражданох лєбо други орґанизациї.