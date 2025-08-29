ДружтвоРутенпресТексти

Мож предложиц кандидата за Награду општини Вербас

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 16 Опатрене

ВЕРБАС – Општина Вербас поволала гражданох, физични и правни особи, же би предложели кандидатох за тогорочну Награду општини Вербас, котра ше традицийно додзелює з нагоди означованя Дня општини Вербас – 20 октобра.

Як наведзене у сообщеню, предклади мож поднєсц у писаней форми и муша буц обгрунтовани. Нєобгрунтовани и нєблагочасово предклади нє буду розпатрани.

Шицки заинтересовани свойо предклади можу послац Комисиї за додзельованє Награди општини Вербас на адресу: Скупштина општини Вербас, Комисия за додзельованє награди општини Вербас, улїчка Маршала Тита 89, Вербас.

Додатни информациї мож достац у Служби Скупштини општини Вербас на число телефона 021/ 795 4081.

Предклади мож придац найпознєйше по 1. октобер.

Скупштина општини Вербас у септембру 2005. року одредзела Награду општини Вербас як найвисше припознанє котре ше додзелює у општини Вербас. Награду општини Вербас ше додзелює за визначни и найвисши посцигнуца и витвореня у шицких обласцох роботи и творчосци котри од общей значносци за општину Вербас. Награду може достац граждан, ґрупа гражданох за заєднїцке дїло лєбо витворенє, подприємство, установа, орґанизация, месна заєднїца, здруженє гражданох лєбо други орґанизациї.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Нєшка почина манифестация „Миклошевци 2025”

Рускословска „Кухарка” на манифестациї „Миклошевци 2025”

О ковачицким наивним малярстве у Музею Войводини

Нєшка будзе святочни привит першокласнкох

Преславени Кирбай у Коцуре (фото)