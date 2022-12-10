Мож участвовац у Квизу „Укаж цо (нє) знаш”

ДЮРДЬОВ – Млади зоз Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”, после вецейрочней павзи, орґанизую други Квиз „Укаж цо (нє) знаш”. Квиз будзе отримани у просторийох Дружтва соботу, 17. децембра, з початком од 19 годзин.
Квиз составени зоз интерактивних бавискох рижнородного типу, хтори вязани за руски язик и културу. Кажда екипа може мац по три члени, а екипи мож приявиц по 11. децембер на инстаґрам профилох @mladez.djurdjov и @walentinaa__.
После квизу будзе орґанизоване друженє за учашнїкох и публику.
Учашнїком буду плацени драгово трошки.
Проєкт потримало Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох.