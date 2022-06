Мож ше приявиц за Волонтерски камп

РУСКИ КЕРЕСТУР – Младежски волонтерски камп, 15. по шоре, того року будзе по проєкту „За красши Руски Керестур 2022” од 25. юлия по 5. авґуст. Приявиц ше треба предсидательки Туристичного здруженя Любици Няради 064/048-039-4, лєбо на мейл адресу ljubicanjaradi@gmail.com

Камп будзе уметнїцкого характеру и на локалним уровню, та ше буду вирабяц мурали у школским дворе. Поволани школяре уметнїцких школох, алє и други, а тиж и други подобово творителє и маляре.

Камп як проєкт Туристичного здруженя Руски Керестур финансийно потримали Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох и Општина Кула зоз двох финансийних линийох, з обласци туризму и активносци младих.

