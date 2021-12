КУЛА – Жимски вашар будзе отримани на площи опрез Пошти у Кули у периодзе од 21. децембра по 8. януар, а медзи иншим, предвидзене и викладанє и предаванє рижних продуктох.

Заинтересовани за предаванє своїх продуктох, здруженя и поднїмателє, треба же би ше приявели найпознєйше по 20. децембер до 12 годзин у канцелариї Туристичней орґанизациї општини Кула, або на телефонске число 025/751-186.

