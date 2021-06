Мож ше приявиц за Младежски волонтерски камп

РУСКИ КЕРЕСТУР – Туристичне здруженє Руски Керестур того року орґанизує Младежски волонтерски камп Лєто у Руским Керестуре 2021., а у партнерстве зоз НВУ Руске слово. Пре епидемийну ситуацию Камп будзе локалного характеру, за младих зоз Руского Керестура.

Камп будзе реализовани у периодзе од 26. юлия по 7. авґуст и планована дружтвено-хасновита робота на ушореню архиви Руского слова, у Руским Керестуре у його дописовательстве, хторе у будинку дакедишнєй друкарнї.

Камп Лєто у Руским Керестуре 2021. будзе мац, попри роботней часци, и креативни и едукативни роботнї, базар/пияц старих виданьох, и други интересантни змисти за младих у пополадньових або вечарших годзинох, у догварки з волонтерами.

Орґанизатор поволує школярох и младих од 15 по 30 рокох же би ше приявели участвовац на кампу. За младих од 15 по 18 роки потребна согласносц и допущенє родичох за участвованє.

Потребни прияви и за камп лидерох – два особи, котри ше жадаю випробовац у орґанизацийних, лидерских и комуникацийних способносцох.

На Младежски волонтерски камп заинтересовани ше можу приявиц предсидательки Туристичного здруженя РускиКерестур Любици Няради по 20. юлий на меил ljubicanjaradi@gmail.com або на число телефона 064 048 0394.

