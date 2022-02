Мож ше приявиц за осмомарцовски бал за пензионерох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєдзелю, 20. фебруара, у Ресторану Червена ружа будзе отримане друженє пензионерох з полудзенком, ткв. бал вочи Дню женох. Вшелїяк же на друженє поволани шицки заинтересовани пензионере з валалу.

За друженє ше потребне приявиц найпознєйше по стреду, 16. фебруар дополадня, при орґанизаторки Мариї Шепински на телефонске число 060/684-64-66. Полудзенок, напой и музика безплатни за шицких, алє свой приход треба обовязно приявиц.

Инициятор и орґанизатор того друженя Мария Шепински, активна членїца Месней орґанизациї пензионерох котра средства обезпечела зоз рижних донацийох и спонзорствох.

