Мож ше приявиц за провадзенє програми у СНТ-у

НОВИ САД – За Централну програму Националного швета Руснацох, котре будзе отримане на нєдзелю, 23. януара у Сербским народним театру (СНТ) у Новим Садзе, єст ище шлєбодни места.

Хто жада провадзиц програму наживо, треба же би резервовал уходнїцу прейґ мейлу Заводу за културу войдоянских Руснацох (zavod.rusini@gmail.com).

На академию годно войсц лєм зоз уходнїцу котра ше будзе преберац у Заводзе на пияток од 9 до 16 годзин.

У СНТ обовязне притримованє епидемийних мирох – ношенє маски и физична дистанца, а на уходзе ше будзе мерац тїлесну температуру.

Централна програма почнє зоз Архиєрейску благодарну Службу Божу у церкви Святих апостолох Петра и Павла на 17 годзин, а будзе отримана и вистава у фоаєу СНТ на 18 годзин по назву „Паметанє и тирванє”. Шветочна програма почнє на 20 годзин, з директним преношеньом на програмох Радия и Телевизиї Нови Сад.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)