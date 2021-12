Мож шицко постарчиц, лєм треба буц упарти

Кед ше дахто двої на хтори би ше факултет любел уписац и кед ше вага цо би волєл студирац, вец найлєпше пробовац уписац ше на обидва. Мануела Кучмаш зоз Коцура так и поробела, та є тераз студентка першого рока студийох на двох факултетох у Новим Садзе.

После законченей основней школи у Коцуре, и Ґимназиї у Руским Керестуре, Мануела Кучмаш ше школовац предлужела у Новим Садзе. Того року ше уписала два факултети и хвильково студира фотоґрафию на Арс академиї и руски язик и литературу на Оддзелєню за русинистику на Филозофским факултету.

– Док сом була у основней школи, ходзела сом на змаганя зоз руского язика, а потим сом ше уписала до Ґимназиї у Руским Керестуре. Там сом бивала у интернату и ходзела сом на фото-секцию, посилала сом фотоґрафиї на Домияду, а єдного року зме завжали друге место – приповеда Мануела Кучмаш.

НЄОДЛУЧНОСЦ У ВИБОРЕ

Фотоґрафовац Мануела люби оддавна, алє кед ше требало одлучиц за студиї, нє барз була сиґурна же чи наисце жада зоз того ремесла и зарабяц цали живот, чи ше лєм сце усовершовац же би єй тото було лєм гоби.

– Прето же барз любим фотоґрафиї одлучела сом ше уписац на Арс академию. Студиї на тей школи тирваю рок и думала сом же ми тот час укаже, чи ше упишем на даєден факултет, чи дакус причекам зоз студиями хтори тирваю длужей. Односно док нє одлучим же чи бим сцела ище дацо студирац. Потим професор Михайло Фейса пришол до Ґимназиї презентовац студиї Оддзелєня за русинистику на Филозофским факултету и мушим припознац же ми ше и тот напрям попачел, та сом ше вец уписала и ту у другим уписним термину – гвари Кучмашова.

ВАЖНЕ ЛЮБИЦ ТО ЦО ШЕ РОБИ

Як студентови на першим року студийох на двох високошколских установох, Мануели сиґурно нє лєгко постарчиц шицки обовязки. Вироятно же дахто дума же нє мож посцигнуц шицко як треба, на два боки. Но, вона твердзи же заш лєм мож, лєм треба любиц тото цо ше роби и треба буц упарти.

– Думала сом же сом нє годна посцигнуц и єдно и друге. Но, заш лєм сом ришела пробовац. Можем повесц же затераз посцигуєм шицко. Вецей єст ученя и обовязки на Русинистики, прето же на академиї нєт тельо вельо теориї, баржей ше фокусуєме на праксу, алє заш лєм ми ше пачи и на Катедри и вообще на Филозофским факултету. Любим литературу, и тераз мам можлївосц научиц странски язики, потим ме интересую и предмети вязани за нашу историю, обичаї.

Як студентка на першим року на Оддзелєню за русинистику, Мануела ше анґажовала и уж участвовала и у активносцох и промоциї студийох русинистики.

ЗДОБУВАМЕ И ИСКУСТВО, И ЗНАНЄ

Студийни ґрупи хтори Мануела вибрала нє повязани директно, алє ше можу надополньовац. Окрем же є вредна у тим цо люби, вона на интересантни способ упознава и варош и подїї хтори ше у нїм одвиваю и през обєктив на збуваня ше припатра зоз иншакого угла.

– Барз ми ше пачи и на академиї. Прето же там робим и учим тото цо любим. Окрем же маме класични годзини зоз теориї на академиї, зоз професором идземе и провадзиме рижни збуваня хтори треба фотоґрафовац и так здобуваме и искуство, и знанє – закончує Мануела.

Попри шицкого того, Мануела гвари же вше найдзе часу и за друженє. У шлєбодним чаше люби знїмац и монтирац видео знїмки, а люби и читац кнїжки. Цо ше дотика будучносци, гвари же ище вше нє ма даяки одредзени плани.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)