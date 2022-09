Молитва за мир на швето у Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – На поволанку предсидателя Совиту Европских Владических Конференцийох котри поволал шицких владикох Европи и явносц же би ше зоз колєноприклону молитву (молитву на колєнох) и нашо ше священїкове и вирни у Служби Божей у Водици, стреду, 14. септембра, на швето Воздвижения Чеснаго Хреста модлєли за мир на України.

Службу служел парох керестурски о. Владислав Варґа, а вирних през Службу споведали о. Михайло Шанта и о. Владимир Медєши. Обидвоме ше придружели о. Варґови пред Святу Причасцу и на колєнох ше помодлєли молитву за мир у України.

У своєй казанї о. Михайло Шанта визначел же ше зоз крижом стретаме у своїм окруженю, алє и през свойо церпеня. Криж на хторим бул розопояти Христос єдини криж котри нас водзи до спашеня и вичносци.

После Служби вирни вєдно зоз священїками вимодлєли молебен до Мацери Божей, а як гварел о. Владислав Варґа, вше треба вихасновац нагоду и замодлїц мацер Божу Водицову же би нам помогла нє лєм же бизме ношели свойо крижи, алє и же бизме Єй придали свойо церпенє.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)