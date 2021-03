Молитва за покойних и многолїтствиє владикови

БЕОҐРАД – Вирни у Беоґрадзе зишли ше у своєй церкви внєдзелю, 21. марца, кед на Служби Божей означели Задушну соботу, котра падала дзень пред тим.

У служби вирни ше помодлєли и одшпивали многолїтствиє владикови кир Георгийови Джуджарови, котри 19. марца наполнєл 20 роки як є з рукох святого папи Йоана Павла Другого у Риме пошвецени за владику, а потим пошол за помоцного мукачевского владику до Ужгороду.

Домашнї парох о. Владислав Варґа наглашел важносц исц за Исусом, як у нєдзельовей євангелиї наглашене, цо значи рушиц у тим чаше Вельконоцного посту по драги котру нам предклада Господь Бог.

